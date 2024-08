Due scippi in bici a Firenze, arrestato

Una volta ci ha provato ma non ci è riuscito, l'altra ha messo a segno il furto. Un uomo di origini tunisine è stato arrestato a Firenze perché ritenuto responsabile di due scippi in bicicletta.

Il primo episodio è accaduto la mattina del 5 agosto in via Baracca, quando è riuscito a scippare una borsa a una 63enne; il secondo due giorni dopo nella mattinata del 7 agosto, quando ha tentato di scippare un telefono cellulare dalle mani di un’anziana signora che stava passeggiando in via Michelucci, non riuscendo nell’intento soltanto grazie all’intervento di un passante.

In entrambi i casi l’uomo si è dato alla fuga a bordo di una bicicletta e, vista la ricorrenza del modus operandi, i carabinieri hanno sin da subito ricollegato gli eventi e sviluppato le indagini grazie a testimoni e videosorveglianza.

L'uomo è stato riconosciuto e trovato alle Cascine, dove è stato arrestato per poi essere portato presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano, a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze. All’esito dell’udienza di convalida il GIP ha poi applicato la misura della custodia cautelare in carcere.