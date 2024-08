Sicurezza a Empoli: si è tenuto in Prefettura il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Questa mattina nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stata svolta una compiuta analisi sugli esiti delle iniziative assunte durante le riunioni del Comitato svoltesi nei mesi scorsi.

Attenzione ed approfondimento sono stati dedicati anche alle criticità recentemente rappresentate dal Sindaco di Empoli, Mantellassi.

Alla riunione presieduta dal Prefetto Ferrandino, alla presenza dei vertici provinciali di Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno partecipato il Vicesindaco e l’Assessore alla sicurezza del Comune di Empoli.

La serrata attività di controllo posta in essere dalle Forze di polizia nella zona della Stazione ed aree limitrofe ha consentito di rilevare una diminuzione dei delitti connessi al fenomeno delle sostanze stupefacenti, anche se è stato ritenuta necessaria la prosecuzione dei mirati servizi di controllo e di contrasto ai fenomeni di microcriminalità e spaccio di sostanze stupefacenti, con l’impiego di unità cinofile, alla luce di quanto rappresentato nel corso dell’incontro e nella missiva recentemente inviata dal Sindaco.

Mirati e serrati servizi, che verranno definiti in sede di tavolo tecnico in Questura, saranno altresì espletati nelle aree di via Corticella e di Cherubini; particolare attenzione sarà rivolta anche all’area di viale Buozzi.

All’esito della riunione odierna, sono state valutate favorevolmente:

- l’efficacia dell’ordinanza adottata da aprile scorso dal Sindaco di Empoli sulle limitazioni orarie di apertura degli esercizi commerciali quali i minimarket insistenti nelle aree ritenute a rischio;

- l’attività del Gruppo di lavoro coordinato dalla Prefettura, finalizzato all’individuazione di esercizi commerciali da attenzionare ai fini della proposta di revoca delle licenze per la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e non, così come previsto all’art. 19, comma 4, d.P.R. 616/1977. A tal proposito, l’attività del Gruppo, con la sottoposizione ad uno stretto monitoraggio di 12 esercizi commerciali insistenti nell’area di interesse operativo, unitamente all’adozione dei provvedimenti del Questore di sospensione delle licenze, ha permesso di far registrare, secondo l’analisi delle Forze di polizia, un evidente miglioramento della situazione relativa all’ordine e sicurezza pubblica;

- gli accordi di sicurezza partecipata stipulati col Comune di Empoli. In particolare, lo stato di attuazione del protocollo “Mille Occhi sulla Città”, stipulato nel giugno 2023, e del protocollo “Controllo sul vicinato”. Proprio nell’ambito di tale ultimo protocollo, quale utile strumento di sicurezza partecipata, nel corso della seduta del CPOSP svoltasi lo scorso 17 aprile è stato approvato lo schema della “Convenzione tra il Comune di Empoli e l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Empoli – Nucleo Volontariato, per attività di osservazione e segnalazione di situazioni critiche alle Forze di polizia che si verificano in zone sensibili nel Comune di Empoli” quali il centro cittadino e Piazza Don Minzoni.

Prosegue pertanto l’impegno congiunto di Prefettura, Forze di polizia e Comune di Empoli, che continueranno a collaborare con condiviso impegno, rispetto delle funzioni attribuite dall’ordinamento giuridico ed in sinergia anche con ulteriori progettualità per la migliore crescita del territorio.

Fonte: Ufficio Stampa