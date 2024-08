Abbandono e conferimento irregolare di rifiuti: a Empoli 226 controlli a luglio, 14 sanzioni da 1950 euro

Un lavoro puntuale, scrupoloso che nei mesi estivi non va in ‘vacanza’ ma prosegue auspicando di scoraggiare sempre di più il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti. L’attività svolta dagli ispettori ambientali di Alia Multiutility congiuntamente a quella degli agenti della Polizia Municipale Comando territoriale di Empoli, in collaborazione con il servizio ambientale ha raccolto anche nel mese di luglio alcune situazioni non corrette.

Le azioni che mensilmente vengono messe in campo continuano a riguardare sempre più da vicino l’uso dei cestini nelle vie, nelle piazze, nei giardini pubblici, come le errate esposizioni domiciliari e gli abbandoni selvaggi. Quella più importante e costante si chiama sensibilizzazione verso la cittadinanza, per riuscire a migliorare i propri comportamenti. E questo lavoro di intervento e attenzione viene svolto su tutto il territorio comunale.

FOCUS – A luglio, le vie coinvolte da ispezioni e verifiche, dove sono stati rilevati abbandoni di sacchi neri, materiale edile, una lavatrice, secchielli, pezzi di tubature, rifiuti indifferenziati, sono state: via del Castelluccio zona Terrafino, via Corticella II e via Pratella da Bucherello. Errate esposizione sono state, invece, rinvenute in via Pulidori e via Verdi mentre l’uso non corretto dei cestini portarifiuti in viale IV Novembre.

In questo mese gli ispettori ambientali hanno effettuato: 226 controlli e verifiche, soprattutto su abbandoni generici a seguito di segnalazioni pervenute dall’amministrazione comunale, Polizia Municipale e cittadinanza che hanno richiesto interventi tempestivi degli ispettori stessi. Sono stati ispezionati 456 rifiuti ed emesse 14 sanzioni per abbandono ed errata esposizione per un valore di 1.950 euro.

Gli agenti di Polizia Municipale del Comando territoriale di Empoli, nel mese di luglio in merito alle attività di controllo sui rifiuti, hanno effettuato 20 controlli inerenti a veicoli abbandonati, erba alta e terreni non fresati, alberi sporgenti sulla pubblica via e per abbandono di rifiuti ai giardini pubblici. I controlli sono emersi prevalentemente a seguito di segnalazioni e anche su iniziativa per pattugliamento del territorio.

Mentre per le sanzioni, gli agenti di Polizia Municipale hanno elevato nel mese di luglio: 3 verbali di accertamento e contestazione in violazione alle norme sottoposte a sanzione amministrativa ai sensi dell'Art. 5 c.1 del D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, così come modificato dal D.lgs. 23 febbraio 2006, n149, per abbandono di veicoli a motore aventi caratteristiche di rifiuto con stato d'uso fatiscente e compromesso per parti essenziali mancanti e non marcianti, 3 verbali di accertamento e contestazione a sanzione amministrativa ai sensi dell'Art 13 del Regolamento di Polizia Rurale per omissione di sfalciatura erba e fresatura terreno con ripulitura area e 1 verbale di accertamento e contestazione a sanzione amministrativa ai sensi dell'Art 11 del Regolamento di Polizia Urbana per mancata pulizia e condizione di degrado con omissione di ripulitura dell'edificio e del giardino le cui sterpaglie fuoriescono ed invadono la sede stradale.

«Il lavoro degli ispettori ambientali e della nostra Polizia Municipale continua, anche in queste calde settimane - spiega Laura Mannucci, assessora alla Transizione ecologica del Comune di Empoli -. Dispiace vedere quanti abbandoni e errati conferimenti ancora ci sono. Tutti amiamo la città pulita e tutti dobbiamo fare la nostra parte affinché si riduca al minimo questo fenomeno. Sul tema è necessario sensibilizzare ancora di più tutta la cittadinanza, che ringrazio per le segnalazioni, soprattutto in quelle zone dove maggiormente avvengono questi comportamenti».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa