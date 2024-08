Abc, settore giovanile e minibasket: ecco staff e raduni

Tutto pronto per il via ufficiale alla nuova avventura del settore giovanile e minibasket dell’Abc Castelfiorentino, che si appresta ad iniziare la stagione 2024/2025 con 7 formazioni giovanili e 7 gruppi minibasket ai nastri di partenza.

Il settore giovanile, sotto la guida dei responsabili tecnici Claudio Calvani e Fulvio Cantini, vedrà Cosimo Corbinelli, al rientro in gialloblu dopo le esperienze a Empoli e Cecina, alla guida dei gruppi Under 19 Gold e Under 17 Gold, mentre le formazioni Under 15 Gold e Under 14 Gold saranno affidati a Marco Guerriero, alla sua prima avventura a Castelfiorentino. Un altro graditissimo ritorno sarà quello di Carlo Gozzi, al quale sarà affidato il gruppo Under 19 Silver insieme al confermato Giovanni Cicilano, mentre Giovanni Corbinelli e Alberto Ciampolini avranno la gestione del gruppo Under 13 ed Esordienti. Infine, la squadra Under 14 Femminile sarà nuovamente affidata ad Alberto Ciampolini e Antonella Costa.

Prime a partire saranno le due formazioni Under 19, il cui raduno è in programma lunedì 26 agosto al PalaBetti (ore 16.30 gruppo Silver, ore 18 gruppo Gold), mentre giovedì 29 toccherà agli Under 17 Gold (ore 16.30 PalaBetti). Martedì 3 settembre sarà invece la volta dei gruppi Under 15 Gold e Under 14 Gold, i cui raduni sono in programma al PalaGilardetti rispettivamente alle 16.30 e alle 15, mentre il via dell’Under 14 Femminile è fissato per lunedì 2 settembre (orario da concordare).

Passando al minibasket, guidato dal responsabile tecnico Daniele Bagnoli, saranno due le formazioni Aquilotti ed altrettanti i gruppi Scoiattoli: proprio a Bagnoli, coadiuvato da Federico Lombardi, saranno affidati gli Aquilotti Big, mentre Roberto Allegra e Nicol Banchelli seguiranno il gruppo Aquilotti Small. La guida degli Scoiattoli Big sarà invece in mano ad Antonio Ticciati, che si appresta a tornare sul parquet, e Tommaso Barlabà, mentre quella degli Scoiattoli Small sarà affidata a Marco Tirella e alla new entry Greta Cambi. Passando ai più piccoli, Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong avranno la gestione del gruppo Pulcini, mentre il Microbasket, aperto ai nati negli anni 2019 e 2020, sarà affidato a Greta Cambi e Marco Tirella.

Il primo appuntamento del settore minibasket sarà quello con il Camp Pre Scuola, in programma dal 2 al 13 settembre e riservato a tutte le fasce di età del minibasket, ovvero ai nati/e dal 2013 al 2020 (iscrizioni a questo link). A partire dal 9 settembre al via l’attività dei gruppi 2013/2014/2015/2016 e, dal 16 settembre, ai nastri di partenza anche i gruppi 2017/2018/2019/2020.