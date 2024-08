Incendi in Toscana: migliora la situazione in Versilia, nuovo rogo sull'Amiata

Nuovo aggiormamento sul fronte incendi boschivi dalla Sala operativa regionale della Toscana. La ituazione è notevolmente migliorata nel Comune di Camaiore, dove il massiccio dispiegamento di forze ha messo in contenimento l'incendio divampato attorno alle 15 di oggi, mercoledì 14 Agosto, in zona Pontemazzori. Si sono vissuti momenti di apprensione quando il fuoco si è avvicinato pericolosamente ad alcune abitazioni che sono state messe in sicurezza con ripetuti sganci di elicotteri e il duro lavoro delle squadre antincendi. Sono venti le squadre presenti fra volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Versilia assieme ai vigili del fuoco.

Un nuovo incendio boschivo interessa la località Roncena a Piancastagnaio. Le fiamme sarebbero partite in prossimità di una linea elettrica che attraversa la zona e si sono presto estese al bosco. Dato il rischio di propagarsi ad una vasta distesa di vegetazione che sale fino al Monte Amiata, la sala operativa provinciale e quella regionale hanno disposto l'invio di 9 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali della Unione Comuni Amiata Valdorcia e due elicotteri della flotta regionale, che anche in questo frangente operano a fianco dei vigili del fuoco.

Due direttori operazioni di organizzazione regionale stanno valutando ulteriori impieghi di mezzi aerei. Per il momento non ci sono abitazioni in prossimità di fronte di fiamma.