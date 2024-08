Dalla Lega di Fucecchio un "leale sostegno alla legge sull'autonomia differenziata"

La Sezione comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier, col suo Segretario e ViceSegretario Provinciale di Firenze, Marco Cordone, conferma "il leale sostegno alla Legge sull'Autonomia Regionale Differenziata, redatta per il Governo dal Ministro degli affari regionali e autonomie, Roberto Calderoli"

"Dalle prossime settimane - annunciano dalla sezione fucecchiese della Lega - saranno organizzati dei punti d'informazione specifici contro la disinformazione dilagante".

"Non è vero che la Legge sull'Autonomia del Ministro Calderoli, divida l'Italia - commenta in proposito Cordone - e non è vero che vengano penalizzati i più deboli. Siamo sempre stati per i Referendum sin da tempi non sospetti ma siamo altrettanto convinti col nostro Ministro che nel testo di questo Referendum, vigano principi di incostituzionalita'. Oltre a seguire in via continuativa i problemi del territorio, col ViceSegretario Comunale Stefano Cartocci, col Consigliere Delegato ai temi della Sicurezza, Andrea Frino e con gli altri Militanti, seguiremo anche gli argomenti inerenti all'Autonomia differenziata".