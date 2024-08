Lupi Santa Croce, definito lo staff tecnico del settore giovanile

La Società Lupi Santa Croce ha definito lo staff tecnico del settore giovanile, femminile e maschile, in vista di una prossima stagione che si presenta tanto lunga quanto affascinante.

Gli obiettivi sono sempre gli stessi: crescere a livello quantitativo, quindi per numero di tesserati, portare qualità nell’attività grazie a allenatori competenti e professionali, promuovere un ambiente formativo, stimolante e al tempo stesso divertente, dare la possibilità, a chi ha i mezzi e le giuste motivazioni, di creare un proprio percorso nel mondo della pallavolo.

Confermatissimi i due responsabili di settore: Paola Puccioni, per il femminile, Fausto Zingoni, per il maschile.

Prima di ogni altra cosa, parentesi sulla prima squadra in rosa: dopo lo straordinario campionato dello scorso anno, affronterà nuovamente la serie D regionale. Confermatissimo il coach, Manuele Marchi, che avrà come vice Simona Guerrini.

La stessa “coach”, reduce dall’esperienza con il maschile biancorosso (D e U17M), guiderà la Seconda Divisione, mentre in Prima siederà, con merito, l’emergente Matteo Frangioni, reduce da due promozioni consecutive alla guida del gruppo. Frangioni ricoprirà anche il ruolo di assistente (terzo allenatore) in serie B maschile.

La Terza Divisione, di nuovo ai nastri di partenza, sarà seguita da una gradita “new entry” nello staff, Paola Ammirati, allenatrice che ritorna in biancorosso dopo alcune stagioni.

Al suo fianco, come vice, Manuele Marchi.

Per quanto riguarda le Under femminili, i campionati U12/U13 saranno gestite da Maria Grazia Pieraccioni, l’U14 da Paola Ammirati, l’U16 ancora da Manuele Marchi.

E nel maschile? Detto dell’Under 19 che, come sempre, sarà curata da Alessandro Pagliai, è bello annunciare il grande ritorno, a capo della serie D maschile e del promettente gruppo Under 17, di Luca Bocini (che, come già spiegato, sarà anche il vice di Pagliai in serie B, oltre che coordinatore delle diverse Under). Sara Folegnani, come sempre, gestirà tutta la parte dei “lupetti” (o “lupini”, dipende dall’età): U15, U14, U13, U12. Una garanzia.

Nuova organizzazione anche per il Minivolley S3 (femminile e maschile): Luca Bocini ne sarà coordinatore e sarà affiancato dalle “veterane” di settore Francesca Minicozzi e Sara Folegnani, con le “assistenti” Virginia Daniele e Chiara Talini. Quest’ultime, giocatrici della prima squadra di serie D, si alterneranno anche nel fornire supporto ai titolari delle diverse Under.

Un’organizzazione capillare, che non lascerà niente al caso.

L’attività inizierà con il mese di settembre. Per informazioni e nuove iscrizioni: Paola Puccioni, 329 9496063 (whatsapp 09.00-21.00, call 12.30-14.30 e 18.30-20.00).