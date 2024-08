Dramma a Punta Ala: uomo trovato morto in mare

Un uomo di settantasette anni è morto in mare al largo della provincia di Grosseto. A Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia, dopo le 14 del 14 agosto è stato attivato l'intervento dei sanitari del 118 per il ritrovamento da parte di un natante del corpo di un uomo incosciente in acqua.Il ritrovamento è avvenuto nella zona dello scoglio dello Sparviero.

Il corpo è stato trasportato al porto di Punta Ala. Sono giunte sul posto l’automedica di Follonica, la Pubblica Assistenza di Scarlino e la Guardia costiera. I medici hanno constatato il decesso dell'uomo. Ancora ignote le cause.