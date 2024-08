Dipendente dell'autolavaggio beve detergente per sbaglio, è grave

Ha scambiato una bottiglia di detergente per quella dell'acqua, l'ha bevuto e si è sentito male, adesso è in ospedale in codice rosso. Un 28enne è ricoverato all'ospedale San Donato di Arezzo, il fatto è avvenuto a Monte San Savino.

Il 28enne, dipendente di un autolavaggio, stava lavorando quando ha bevuto del detergente confondendo le bottiglie. Potrebbe esser stato confuso dal forte caldo di Ferragosto.

Subito è stato soccorso dalla Croce Bianca di Monte San Savino. In ospedale è stato sottoposto a cure specifiche dopo una lavanda gastrica. Accertamenti dei carabinieri sulla vicenda.