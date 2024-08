Affittare o comprare casa nell'Empolese Valdelsa: l'analisi di costi e zone

Si è visto che comprare casa o prenderla in affitto a Empoli ha un costo differente rispetto al resto dell'Empolese Valdelsa. Ma ora sorge spontanea la domanda: negli altri dieci comuni di riferimento quali sono i prezzi? Per rispondere ci affidiamo come sempre al report di Immobiliare.it, portale leader nel settore immobiliare in Italia. Viene fuori un quadro interessante con differenze tra vendite e affitti.

Innanzitutto una sorpresa: secondo questi dati, aggiornati a luglio 2024, non è Empoli la città più cara per le vendite, lo scettro passa a Montelupo Fiorentino. Nell'Empolese Valdelsa i prezzi medi al metro quadro per la vendita sono inferiori rispetto a zone più vicine a Firenze o più rinomate come il Chianti e variano proprio tra l'Empolese (più caro) e la Valdelsa (più economica). Per fare un esempio: comprare casa a Fiesole o Impruneta (oltre 3mila euro al mq) può costare il doppio rispetto a Castelfiorentino. In tutta la Metrocittà il prezzo medio al mq per le compravendite è 3.090 euro, qua siamo molto al di sotto.

Un discorso simile si può fare per gli affitti, con città come Certaldo o Fucecchio che hanno un costo mensile al metro quadro pari quasi alla metà di Calenzano o Sesto Fiorentino o Bagno a Ripoli (tutte stabilmente sopra i 13 euro). Va detto che il prezzo medio in provincia è più alto rispetto alla media di Empoli e compagnia: la media provinciale è 20,05 euro. Ma guardiamo nel dettaglio i prezzi dell'Empolese Valdelsa.

Comprare casa nell'Empolese Valdelsa: i prezzi e l'analisi città per città

I dati di Empoli li conosciamo già. Stupisce che, stando almeno a Immobiliare.it, non sia la più cara. Secondo i report aggiornati a luglio 2024 la città col prezzo più alto al metro quadro è Montelupo Fiorentino, 'regina' con 2.307 euro al metro quadro. Sorprende ancor di più notare una diminuzione dei costi rispetto a un anno fa quando l'asticella era piazzata a 2.383 euro al metro quadro, ma eravamo ai tempi del picco massimo per Montelupo. I costi si sono abbassati fino ai 2.275 euro al mq di febbraio 2024 e da allora sono in rialzo.

Empoli è al secondo posto con 2.275 euro al mq. Al terzo troviamo Capraia e Limite, dove a luglio 2024 è stato registrato un prezzo medio di 2.155 euro al metro quadrato, in discesa del 4,09% rispetto a dodici mesi prima quando il dato era 2.247 euro. Sopra i duemila euro in media anche Vinci, ferma a 2.045 (diminuito lievemente, 1,35%, rispetto a luglio 2023).

Scendendo questa classifica particolare troviamo Montespertoli. Il costo al mq è 1.985 euro, in lieve diminuzione nell'ultimo anno (era 2.050 euro, -3,17%). Vicinissima come prezzi Montaione: qua per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.941 euro al metro quadro, in lieve aumento rispetto a luglio 2023 quando erano a 1.906 (+1,84%).

C'è un bello scalino - di più di cento euro in media - per arrivare alla posizione successiva occupata da Gambassi Terme, dove al metro quadro sono richiesti in media 1.791 euro. È l'aumento più grande di tutto l'Empolese Valdelsa, è la città con la percentuale più alta di rincari rispetto a luglio 2023: un anno fa era a 1.660 euro, ora si segnala un rialzo del 7,89%. Cerreto Guidi invece è a 1.680 euro al mq, perlopiù stabile rispetto all'anno scorso.

Certaldo invece è a 1.608 euro al metro quadro, anche in questo caso in linea con dodici mesi fa. Immobiliare.it permette di vedere anche le valutazioni per le varie zone della città di Boccaccio e si nota un netto distacco tra l'area di Sciano, San Donnino, Tavolese e il resto: qua infatti si chiedono più di duemila euro al mq. La richiesta è di circa 1.800 euro per il Pino e Certaldo Alta, di poco più di 1.700 a Canonica come per Fiano e Marcialla, poi si scende fino a una media di 1.580 per il centro. Fanalino di coda l'area di Piangrande e Montebello con 1.049 euro al mq.

Chiudono la graduatoria dell'Empolese Valdelsa due cittadine molto conosciute per la loro realtà industriale. Si tratta di Fucecchio e Castelfiorentino. Nella città al confine col Cuoio per gli immobili a luglio 2024 sono stati chiesti in media 1.477 euro al mq: confrontando con il 2023, è il 4,01% in più. A Castello invece il costo è 1.453 euro al metro quadro, con un aumento dell'1,54% rispetto a luglio 2023 (1.431 €/m²).

Quanto costa affittare? Dove costa meno?

A Empoli un costo medio al mese al metro quadro per un affitto è di 11,86 euro, si è visto, è la città leader dell'Empolese Valdelsa. Al secondo posto troviamo Montelupo Fiorentino con 11,31 euro, quasi un euro in più rispetto a dodici mesi fa ma quasi un euro meno rispetto all'inizio della primavera del 2024, quando i costi nella cittadina della ceramica hanno raggiunto il picco massimo, ovvero oltre dodici euro.

La classifica rispetto alle compravendite cambia un po' ma rimane comunque un dato importante, almeno per gli affitti: l'Empolese Valdelsa è una delle zone meno care della provincia di Firenze e in quasi tutti i comuni si scende sotto i dieci euro al mq. Poco più della doppia cifra è il prezzo a Montespertoli: sono richiesti in media al mese 10,35 euro al metro quadro, quasi un euro in più se lo si confronta con dodici mesi fa esatti.

Capraia e Limite è a 9,71 euro al mq, la terza diminuzione più grande di tutto l'Empolese Valdelsa nell'arco dell'ultimo anno: -8,48%, era a 10,61. A Vinci si spendono 9,12 euro al mese per metro quadro, a Fucecchio invece 8,87 euro. Il prezzo a Cerreto Guidi invece è in media di 8,70 euro. Non distante è Castelfiorentino, a 8,36 euro: Castello è un caso particolare perché è uno dei comuni della Metrocittà con il rialzo maggiore di prezzi nell'arco di un anno, dato che mette a segno un +14,99%, era a 7,27 euro mensili nel luglio 2023.

Certaldo ha un costo di 7,89 euro mensili al metro quadro, con prezzi simili in tutte le zone fatta eccezione per il centro (più caro) e via Toscana-Zona Mensa (più economica, quasi 7 euro). A Gambassi Terme la spesa per un affitto a luglio 2023 è stata di 7,81 euro al mq, è il comune col 'crollo' maggiore nell'ultimo anno: a luglio 2023 la cifra era 8,87, questo significa diminuzione dell'11,95%. Chiude la graduatoria Montaione con 7,20 euro al mq, una gran diminuzione rispetto a luglio 2023: -10,45%, era a 8,04 euro.