Comprare casa o andare in affitto a Empoli: i costi, le zone più care e quelle più economiche

Quanto costa affittare una casa a Empoli? E comprarla? Il mercato immobiliare nelle grandi città soffre la presenza degli AirBnB, mentre in provincia la situazione com'è? Sembrano domande banali ma non lo sono affatto, specie in un periodo come il rientro dalle ferie, quando le idee sono più chiare e si inizia a cercare casa. Proviamo a vedere, studiando i dati del portale Immobiliare.it, quanto costa una casa a Empoli.

Comprare casa a Empoli: il costo e le zone migliori

A luglio 2024 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 2.275 euro al metro quadro: non è la cittadina più cara dell'Empolese Valdelsa, a sorpresa il primato è di Montelupo Fiorentino. C'è da dire che rispetto a Firenze, alla Piana e al Chianti, i prezzi a Empoli e aree vicine sono molto più bassi. Il prezzo rispetto a dodici mesi prima è aumentato del 4,36% dato che nel 2023 il costo al metro quadro era di 2.180 euro. C'è stata una lievissima flessione rispetto a giugno 2024, quando i prezzi hanno raggiunto il picco massimo, ovvero 2.292 al mq.

La zona più cara di Empoli è l'area tra Carraia, Ponzano e via Torricelli, a sud del centro: il prezzo medio al mq per acquistare una casa è 2.683 euro, a seguire c'è l'area tra Ospedale, via Sanzio, Pretura e Santa Maria con 2.496 euro, medaglia di bronzo per il centro storico con 2.351 euro, a 2.322 euro invece si compra a Serravalle, Villanuova, Cortenuova e Pontorme. Si scende sotto i duemila euro se si esce dal capoluogo: 1.953 è il costo per chi vuol acquistare tra Cerbaiola, Corniola, Pozzale e Martignana; l'area Marcignana- Lucchese-Terrafino costa 1.936 euro al mq, mentre la meno cara è la macrozona formata da Ponte a Elsa, Brusciana, Molin Nuovo e Monterappoli con un prezzo medio al metro quadro di 1.588 euro.

Affittare a Empoli: quanto costa (e dove costano meno)

Andiamo a vedere invece gli affitti. Immobiliare.it riporta che a luglio 2024 per gli immobili in affitto sono stati richiesti mediamente 11,86 euro al metro quadro. Anche qua, rapportando i dati all'anno scorso, c'è un aumento: a luglio 2023 si chiedevano 11,08 euro mensili. C'è un leggerissimo decremento dei prezzi da gennaio, quando il picco massimo per gli affitti è stato 11,89 euro al mq. Per fare un paragone con Firenze, a Empoli un affitto costa la metà dato che nel capoluogo di regione si spendono oltre 22 euro al mq.

Quali sono i costi per area? La classifica rispetto alle vendite un po' cambia. Il posto più caro diventa il centro storico con 12,49 euro al mese al mq; al secondo posto Carraia, Torricelli, Ponzano con 12,24 euro; terzo posto per Marcignana, Lucchese, Terrafino con 11,39 euro al mese al metro quadro. Scendendo troviamo a 11,29 l'area tra Ospedale, via Sanzio, Pretura e Santa Maria, poi a 10,8 euro ecco la porzione tra Serravalle, Villanuova, Cortenuova e Pontorme. Si scende sotto la doppia cifra se si va a Cerbaiola, Corniola, Pozzale, Martignana (9,91 euro) oppure a Ponte a Elsa, Brusciana, Molin Nuovo, Monterappoli (9,69 euro).