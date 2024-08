Rapina violenta a Torre del Lago: in manette un sospettato 25enne

Ieri sera a Marina di Torre del Lago i carabinieri di Viareggio hanno arrestato un 25enne romeno, che dopo due assalti violenti a due turisti – uno di 38 anni e un altro di 63 – è sospettato di essere coinvolto anche nella rapina violenta del 12 agosto, avvenuta tra Marina di Torre del Lago e Vecchiano (Pisa).

In quell’occasione due uomini vennero feriti e uno di loro si trova in ospedale, tenuto in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico alla testa. Il bottino furono solo uno zaino e una tenda da mare.