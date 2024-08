"Il semaforo a San Pierino non funziona, causa incidenti": la denuncia di Testai (FI)

Sono mesi che segnalo alla, Polizia Unionale, inefficienze nel funzionamento del semaforo sul ponte di San Pierino, e oggi dopo l'incidente avvenuto ieri pomeriggio a causa del semaforo spento, il semaforo ancora non funziona. Il senso unico alternato semaforizzato è stato installato dalla città metropolitana di Firenze nel dicembre 2023 per effettuare verifiche tecniche strutturali prima di effettuare il passaggio di proprietà al comune di Fucecchio. Per queste verifiche la città metropolitana ha ricevuto un finanziamento dalla Regione Toscana pari a 350mila euro; ma ad oggi nulla sappiamo in merito. Certo è che la gestione semaforica lascia a desiderare e i semafori a batteria mal gestiti dalla ditta appaltatrice andrebbero almeno sostituiti con semafori ad energia elettrica, vista la presenza della rete della pubblica illuminazione; prima che avvenga qualche altro incidente, magari con conseguenze più gravi, visto che la visuale nell'accedere al ponte è limitata.

Simone Testai, capogruppo Forza Italia Fucecchio