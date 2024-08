Temporali, allerta meteo gialla nell'Empolese Valdelsa

Allerta Codice giallo per il rischio temporali forti prevista in tutti i Comuni dell'Unione Empolese Valdelsa per tutta la giornata di domani, domenica 18 agosto 2024.

Oggi sabato 17 agosto 2014 possibilità di rovesci o brevi temporali più probabili sulle zone interne. Fenomeni per lo più isolati o sparsi e di moderata intensità, non esclusi occasionali colpi di vento e grandinate. Domani domenica 18 agosto 2024 rovesci o temporali anche di forte intensità possibili su tutte le zone. Attesi colpi di vento e grandinate