Allagata la Passeggiata di Viareggio per la forte pioggia

Pioggia durante la notte e nella prima mattinata di domenica 18 agosto in Versilia. E Viareggio ne risente: la Passeggiata, storico lungomare viareggino, si è allagato creando un effetto in stile Venezia.

Non è la prima volta. Rispetto, però, ad altre volte già nella prima mattinata l'acqua era sparita. Inoltre alcuni cornicioni di terrazzi sono caduti e la polizia municipale è intervenuta in alcuni punti della città per provvedere a transennare per mettere in sicurezza. In alcuni punti della Versilia sono stati annullati eventi.