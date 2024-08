Muore dopo tre giorni la turista fiorentina investita a Massa

Non ce l'ha fatta la turista di cinquantasei anni di Firenze travolta a Marina di Massa. Si chiamava Clauda Lucentini, era stata colpita da un'auto sul lungomare mentre stava girando in bici.

La donna era in vacanza. Stava attraversando la strada quando è stata investita. L'incidente è avvenuto mercoledì 14 agosto.

Fin da subito le condizioni di Lucentini erano parse serie, anche se inizialmente era rimasta cosciente. Pegaso l'ha portata in ospedale a Pisa, dove è entrata in coma. Per tre giorni il personale sanitario pisano ha provato a salvarla ma ieri notte è arrivata la tragica notizia.