Trovato morto in casa a Livorno, era originario di Empoli

Una tragedia che ha lasciato senza parole la comunità empolese e quella livornese. Se ne è andato a soli quarantadue anni Nicolò Ricci, cresciuto a Empoli e residente da tempo a Livorno anche se ancora molto conosciuto in città per la sua frequentazione di alcuni luoghi storici del Giro.

La drammatica scoperta è avvenuta nel fine settimana. Venerdì 16 agosto in serata, dopo che in molti avevano provato a mettersi in contatto con lui per diverso tempo ma senza riuscirci, sono stati chiamati i carabinieri. I militari hanno sfondato la porta del suo appartamento in corso Mazzini e lo hanno trovato senza vita. Sono stati contattati i sanitari, che hanno stabilito il decesso del 42enne.

Sul corpo non c'erano segni di violenza e la casa era in ordine, stando a quanto filtra dalle forze dell'ordine. L'ipotesi più accreditata è che Ricci sia morto per un malore e sia rimasto in casa per molte ore. C'è molto sgomento a Empoli, dove era conosciuto e dove aveva fatto il percorso scolastico