Ancora allerta meteo nell'Empolese Valdelsa e nel Cuoio

Arriva una nuova allerta meteo per le piogge post-Ferragosto in Toscana. Dalla Regione fanno sapere che, escluse alcune zone della provincia di Firenze, di Arezzo e di Siena, in tutta la regione sono previsti temporali forti anche lunedì 19 agosto.

"Prorogata Allerta Codice giallo per il rischio temporali in tutti i Comuni dell'Unione Empolese Valdelsa per tutta la giornata di domani, lunedì 19 agosto 2024. Domani, lunedì 19 agosto, i rovesci/temporali tenderanno a concentrarsi sull'Arcipelago e costa centro-meridionale; possibili grandinate e colpi di vento" fanno sapere dall'Empolese Valdelsa. Il discorso vale anche per i quattro comuni pisani del Cuoio.