Manutenzione del verde, tanti interventi a Fucecchio

Una lunga serie di interventi di manutenzione del verde pubblico, ordinaria e straordinaria, sono in corso sul territorio comunale di Fucecchio in questo periodo estivo. Altri, come la potatura degli alberi di dimensioni più importanti, è stato programmato per la stagione autunnale, periodo ideale per questo tipo di interventi.

Gli operatori del cantiere comunale e quelli delle ditte incaricate dall'amministrazione comunale in questi giorni sono a lavoro in alcune frazioni – oggi nello specifico a Ponte a Cappiano – per il taglio dell'erba in giardini e aree pubbliche e per l'innaffiamento delle piante. Un lavoro al quale va a sommarsi l'innaffiamento degli oltre 300 alberi messi a dimora lo scorso anno nei pressi delle zone industriali per contenere gli effetti delle emissioni climalteranti.

Un altro intervento di particolare importanza, soprattutto in termini di sicurezza stradale, è quello che è stato realizzato tramite una ditta specializza per lo sfalcio delle banchine su alcune strade extraurbane dove si è provveduto anche a rimuovere gli arbusti adiacenti le carreggiate che compromettevano la visibilità per i conducenti dei mezzi in transito. Tra le strade interessate dagli interventi segnaliamo principalmente via Salanova, via Ramoni, via del Frullino, via Valgrande, via del Prato, via Poggio Osanna.

Oltre ai lavori di manutenzione ordinaria l'amministrazione comunale ha svolto una serie di lavori straordinari su situazioni di potenziale pericolo per la caduta di rami come ad esempio nella frazione di San Pierino o in via Fucecchiello, nel capoluogo.

Una lunga serie di potature di alberi a medio o alto fusto è stata invece calendarizzata per il periodo autunnale, come da indicazione degli agronomi, a tutela della salute delle piante.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa