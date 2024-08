Sagra della Pappardella a Montespertoli

Dopo i festeggiamenti di Ferragosto a Montespertoli si apre, come da tradizione, la 45ª edizione della "Sagra della Pappardella", che si terrà da venerdì 23 agosto a domenica 1 settembre 2024 presso il Parco Urbano di Montespertoli. Questa storica manifestazione, dedicata a uno dei piatti più iconici della cucina toscana, rappresenta un appuntamento per gli appassionati della pappardella alla lepre. Durante i dieci giorni della sagra i visitatori potranno gustare le pappardelle con il sugo alla lepre e tanto altro in un’atmosfera di festa e convivialità. Il ristorante della sagra sarà aperto tutte le sere dal lunedì al sabato, a partire dalle ore 19:30 per la cena, mentre la domenica sarà possibile pranzare alle 12.30 e cenare alle 19.30.

Oltre al piacere della buona tavola la sagra offrirà un ricco programma di intrattenimento, con serate di ballo liscio, che vedranno la partecipazione di gruppi musicali e artisti locali.

Il calendario delle esibizioni

•⁠ ⁠venerdì 23 agosto: Il Sentiero del Cuore

•⁠ ⁠sabato 24 agosto: Ringo Fox

•⁠ ⁠domenica 25 agosto: Criband

•⁠ giovedì ⁠29 agosto: Serata di musica sotto le stelle con Riccardo e Carlotta

•⁠ ⁠venerdì 30 agosto: Sale e Pepe

•⁠ ⁠sabato 31 agosto: Sissi e la Musicallegra

•⁠ ⁠domenica 1 settembre: Duo Rex

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma seguire la pagina Facebook: Sagra della Pappardella - Montespertoli

Fonte: Ufficio Stampa