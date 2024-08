Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nel Fiorentino

Scossa di terremoto a Vaglia di magnitudo 3.2, alle 22.19 di domenica 18 agosto. Non risultano criticità La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che alle ore 22.19 di domenica 18 agosto 2024 la rete di monitoraggio dell'Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 3.2, con epicentro nei pressi di Vaglia. L'evento, avvenuto ad una profondità di circa 60 km, non è stato avvertito dalla popolazione. Dalle verifiche effettuate presso le sale operative, non risultano segnalazioni di criticità.

Maggiori Info: http://terremoti.ingv.it/ Tutte le norme di comportamento su: https://iononrischio.protezionecivile.it/it/rischi/terremoto

Fonte: Città Metropolitana di Firenze