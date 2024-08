Smarrito Adi: si cerca un gatto a Empoli

Vicino alle Poste di Empoli è stato smarrito un gatto e la padrona adesso lo cerca. Riceviamo e pubblichiamo l'annncio con le foto, i contatti sono contenuti nel virgolettato.

"Da via Alfieri è scappato il nostro gatto, si trovava in stallo da mia madre durante la nostra assenza: maschio castrato di 2 anni simil certosino. Si chiama Adi. È un gatto buonissimo è il gatto di mio figlio di 5 anni, chiunque lo ritrovi è pregato di trattenerlo e contattarmi 338 1012075. Ha problemi di salute sta seguendo una terapia. Mio figlio è disperato. Non ha il collarino con i nostri numeri purtroppo".