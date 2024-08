Acqua buona e di qualità a Monterappoli e Marcignana con due fontanelli

Acqua buona, pubblica, subito da bere rispettando il nostro ambiente, riducendo di molto l’abuso e il consumo di plastica, portando un risparmio davvero consistente per le famiglie. Sul territorio comunale sono attivi cinque impianti: ad Avane, Pozzale, Santa Maria, Zona Sportiva e Ponte a Elsa. Mentre per il sesto fontanello che nascerà a Ponzano, i lavori sono in corso.

Nella 'Manovra Empoli 100 giorni' rientrano due cofinanziamenti pari a 65mila euro per due fontanelli che saranno realizzati nelle frazioni di Monterappoli e Marcignana. Un progetto lungimirante che dà risposte concrete con la finalità di sensibilizzare ad un consumo più consapevole di acqua buona, a una riduzione dell’uso della plastica con una conseguente diminuzione di emissioni di Co2 e un risparmio economico.

"Le frazioni e i quartieri con il fontanello crescono a vista d'occhio – spiega il sindaco Alessio Mantellassi -. È un investimento piccolo, lo sappiamo, ma che crea un circolo positivo: più gente si ferma per avere acqua buona e di qualità, meno bottiglie di plastica vengono acquistate e smaltite. Siamo sempre lieti di ampliare la mappa dei fontanelli con i due che finanzieremo e quello di Ponzano di prossima apertura".

Dai cinque fontanelli funzionanti a Empoli nel 2023, dati alla mano, sono stati erogati 1.929.600 litri di acqua buona da bere subito, permesso la riduzione di 51,5 tonnellate di plastica che non sono state riversate nell’ambiente procurando ulteriori danni che sembrano non avere fine, permesso il risparmio 118,3 tonnellate di CO2 e 102,9 tonnellate di petrolio con un risparmio economico per le famiglie di 405.216 euro. Questo è il ‘mestiere’ di un fontanello ed ecco perchè la scelta di attivarne altri.

"Con la realizzazione dei fontanelli di Monterappoli e Marcignana si conferma la volontà di questa amministrazione di garantire acqua buona e acqua pubblica - afferma l’assessora alla Transizione ecologica, Laura Mannucci -, riducendo l'uso di plastica, anche nelle frazioni. Un servizio che sta diventando sempre più capillare e che porterà oltre a un risparmio economico per chi ne usufruirà anche un maggior rispetto per l'ambiente".

La mappa dei fontanelli

Il primo fontanello di acqua ad alta qualità in città fu realizzato nel 2008, nei pressi dello stadio Castellani, in via della Maratona che nel 2021 fu sottoposto a un completo rinnovamento della parte impiantistica. Successivamente nel corso degli anni si sono poi aggiunti i fontanelli di Santa Maria (in via Pio La Torre), Ponte a Elsa (via dell'Osteria Bianca), e nel 2022 quelli di Pozzale (via Sottopoggio per San Donato) e Avane (via Peruzzi). Empoli si conferma di gran lunga il comune con il maggior numero di fontanelli attivi nel territorio gestito da Acque.

Fonte: Ufficio Stampa