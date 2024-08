Neonata all'ospedale Versilia trovata positiva alla cocaina

Appena nata è stata trovata positiva alla cocaina. È successo all'ospedale Versilia di Camaiore. La madre faceva uso di cocaina durante la gravidanza, persino in ospedale prima di partorire, pensando di non essere scoperta dal personale sanitario.

A riportare la notizia è il Tirreno secondo cui la donna ha pure rischiato la vita durante il parto per l'improvviso distacco della placenta, probabilmente dovuto proprio all'abuso di droga. La bambina è nata positiva alla cocaina ma non ci sarebbero effetti gravi sulla sua salute.

Subito è scattata la segnalazione ai servizi sociali del comune di residenza della mamma. La Procura ha anche fatto richiesta al Tribunale per i minorenni di nominare un curatore speciale per la bambina, di fatto togliendola alla madre. La piccola sarà trasferita in una comunità, dove andrà anche la madre.