Palio del Cerro, ecco chi sono gli artisti dei cenci: la data di presentazione

A pochi giorni dal Palio, sono stati resi noti i nomi degli artisti incaricati di dipingere i Palii del 31 agosto (Palio del Cerro) e del 7 settembre (Palio dei Ragazzi).

I drappi per la contrada vincitrice del Palio del Cerro e per Santa Liberata sono stati dipinti dalla pittrice fiorentina Paola Imposimato. Pittrice professionista laureata all’Accademia delle Belle Arti di Firenze, Paola Imposimato ha al suo attivo in Italia e all’estero numerose mostre personali, collettive e permanenti in collezioni pubbliche e private. Ha realizzato 120 dipinti per Rievocazioni Storiche, denominate “Palio”, in gran parte del territorio nazionale e svolto pluriennali collaborazioni con Case di Alta Moda e Case Editrici. La sua produzione artistica spazia dal ritratto all’Arte Sacra, dai dipinti murali a quelli su tela, tavola, legno, cuoio, ceramica e cera. Numerosi i riconoscimenti ottenuti.

Il drappo per il Palio dei Ragazzi è stato invece dipinto a quattro mani dai cerretesi Valerio Desideri e Stefano Tamburini. La loro passione per la pittura risale alla gioventù e li ha portati alla fine degli anni novanta a frequentare diversi corsi di pittura di artisti locali. Questa passione si è risvegliata di recente e li ha spinti a mettersi alla prova, dipingendo il Palio dei Ragazzi.

I Cenci saranno svelati ufficialmente, alla presenza dei pittori, in occasione della presentazione e benedizione dei Palii fissata per Mercoledì 28 Agosto alle ore 21,00 sul palco del Palio, in Piazza Vittorio Emanuele II. La tradizionale cerimonia protocollare si svolgerà, alla presenza delle autorità civili e religiose, dopo le esibizioni dei musici e sbandieratori delle 4 Contrade.

Per consentire una maggiore conoscenza dell’artista del Palio del Cerro, dal 29 agosto una personale di Paola Imposimato sarà visitabile nelle sostruzioni dei Ponti Medicei.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa