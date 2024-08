Rubano una bici e una coniglietta a Empoli, poi la abbandonano: ritrovata grazie a social e volontari

Una brutta storia, finita nel migliore dei modi possibili. Lo scorso giovedì 17 agosto qualcuno è entrato nel loro giardino in zona stazione a Empoli e oltre a rubare una bicicletta ha portato via anche la 'coniglietta domestica' della famiglia, Mary. Non è ancora chiaro perché lo abbiano fatto, ma è chiaro che la piccola coniglietta non è stata trattata per niente bene: è stata trovata qualche giorno dopo buttata in un giardino debilitata.

Fortunatamente la proprietaria del giardino si è accorta di lei e l'ha affidata alle cure di due volontarie. Mary, 5 anni, è stata visitata e sottoposta a cure. Pensando si trattasse di un abbandono, la vegan blogger Carmen Luciano, in una lettera aperta al sindaco empolese Alessio Mantellassi, ha denunciato il fatto.

gonews.it ha pubblicato lo sfogo della blogger raccontando la storia della piccola coniglietta con tanto di foto. Mary è stata quindi riconosciuta dalla padrona che, contattato la redazione, si è messa in contatto con la blogger per riavere la coniglietta.

"Era andata via la luce - racconta la proprietaria - e ci siamo accorti che ci avevano rubato la bicicletta, ma non trovavo nemmeno Mary. Per noi era come un cane, la lasciavamo libera di girare, la portiamo con noi in vacanza. Non ho denunciato il furto della bici perché ero scoraggiata, ma ero dispiaciuta e preoccupata per la nostra coniglietta. Fin da subito ho allertato i vicini e gli amici, ho chiesto in giro, volevo ritrovarla. Ho visto la foto nell'articolo e l'ho subito riconosciuta. Ringrazio chi l'ha trovata e se ne è preso cura, sono stati gentilissimi. Finalmente potrò riavere con me Mary"