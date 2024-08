Crediti d'imposta per corsi di formazione mai svolti: indagine della guardia di finanza su società sportiva

Avrebbero ottenuto crediti d'imposta nell'ambito del PNRR per alcuni corsi di formazione, che però non sarebbero mai stati fatti. Per questo motivo la Guardia di finanza di Siena sta svolgendo indagini sull'Associazione Calcio Robur Siena 1904 spa.

Nel dettaglio i finanziaeri stanno investigando sull’utilizzo, in compensazione dei debiti erariali, di crediti d’imposta maturati per l’erogazione di corsi formativi ai dipendenti nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0. sostenuto attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), come si legge in una nota. Tale piano prevede misure per far acquisire alle imprese competitività grazie alla digitalizzazione dei processi ed alla valorizzazione dei lavoratori tramite la formazione di competenze adeguate.

Sotto la direzione della Procura si sta indagando nei confronti di sei persone. A seguito delle indagini, nella quale sono stati ascoltati i dipendenti, ricostruiti i movimenti finanziari e effettuati sopralluoghi, sarebbe emerso che i dipendenti della società calcistica non avrebbero mai seguito alcuna attività formativa, ritenendosi quindi inesistente il credito d’imposta di 350.000 euro impiegato per la compensazione del debito tributario.

È scattata la misura cautelare nei confronti del legale rappresentante della società calcistica, un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, del profitto del reato fino alla concorrenza di 350.000 euro.