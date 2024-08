Precipita in cordata in Piemonte: muore giovane di Empoli

Un dramma ha colpito la città di Empoli. Daniele Pacini, trentaquattrenne di Empoli, ha perso la vita in Piemonte, in provincia di Cuneo. Alpinista, era in cordata per la scalata dello spigolo Vernet, alla cima della Nasta, in valle Gesso.

Nella serata di martedì 20 agosto il giovane empolese era in cordata quando, per motivi ancora da chiarire, è precipitato e ha perso la vita. L'intervento di soccorso si è svolto interamente in parete e i tecnici del Soccorso Alpino hanno dovuto operare appesi alle corde con complesse manovre alpinistiche.

I sanitari inviati dal 118 hanno provato a rianimarlo ma invano. Sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il Servizio Regionale di Elisoccorso. Per le attività di polizia giudiziaria è intervenuto anche il Soccorso Alpino della Guardia di finanza.

La donna che era con lui nella scalata è rimasta appesa e ha riportato ferite poco gravi, adesso è in ospedale a Cuneo.

La salma dell'alpinista empolese è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Valdieri dove nella notte sono giunti i parenti per il riconoscimento ufficiale.