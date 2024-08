Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino, si parte

Ai nastri di partenza il Gialloblu Castelfiorentino, che lunedì 26 agosto alle 21.15 si radunerà agli ordini del confermato coach Dario Chiarugi in vista della nuova avventura in Divisione Regionale 2. Tante le conferme nel roster castellano, che riparte da una base solidissima alla quale la società ha aggregato alcuni giovani in rampa di lancio che prenderanno parte anche al campionato Under 19. L’obiettivo sul campo di proseguire il percorso di crescita ed inserire al meglio i giovani, andrà di pari passo con l’obiettivo di classifica, che sarà quello di provare a migliorare il piazzamento della passata stagione e riscattare una seconda parte andata al di sotto delle reali capacità di questo gruppo.

Ecco i quadri tecnici:

Playmaker | Giulio Mugnaini (1996 confermato), Giovanni Zampacavallo (2001 confermato), Giulio Fabrizzi (2005 confermato), Edelu Enrico Damiani (2006 da settore giovanile)

| Giulio Mugnaini (1996 confermato), Giovanni Zampacavallo (2001 confermato), Giulio Fabrizzi (2005 confermato), Edelu Enrico Damiani (2006 da settore giovanile) Guardia | Fabio Iserani (1998 confermato), Alessio La Rosa (2003 confermato), Pietro Bartolini (2006 da settore giovanile), Giammarco Filippini (2005 da Valdelsa Basket)

| Fabio Iserani (1998 confermato), Alessio La Rosa (2003 confermato), Pietro Bartolini (2006 da settore giovanile), Giammarco Filippini (2005 da Valdelsa Basket) Ala | Jacopo Talluri (2003 confermato), Steve Tavarez (1999 confermato)

| Jacopo Talluri (2003 confermato), Steve Tavarez (1999 confermato) Ala grande | Alberto Dragoni (1992 confermato), Domenico Flotta (1993 confermato), Tommaso Talluri (2001 confermato)

| Alberto Dragoni (1992 confermato), Domenico Flotta (1993 confermato), Tommaso Talluri (2001 confermato) Centro | Federico Turini (2001 confermato), Andrea Cetti (2003 confermato)

| Federico Turini (2001 confermato), Andrea Cetti (2003 confermato) Staff tecnico | Dario Chiarugi allenatore



BASKET CASTELFIORENTINO

Anche il settore femminile si appresta a partire. E’ mercoledì 28 agosto, infatti, la data fissata per il via ufficiale del Basket Castelfiorentino, che alle 20.30 si radunerà agli ordini di coach Gianni Lazzeretti, alla sua seconda avventura alla guida della squadra di serie C. Con un roster che ripartirà dalla base dello scorso anno, proseguirà anche la collaborazione con l’Use Rosa, all’interno della quale Camilla Dani ed Elena D’Ambrosio saranno inserite in doppio tesseramento. Una stagione in cui l’obiettivo sarà quello di alzare l’asticella e cercare di migliorare il piazzamento dello scorso campionato, dando così nuova linfa e nuovo slancio all’intero movimento femminile castellano.

Ecco i quadri tecnici: