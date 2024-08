Lupi Santa Croce, intervista al coach Marchi: "Il nostro obiettivo è ripetere la bella cavalcata della passata stagione"

Vacanze agli sgoccioli per la prima squadra femminile dei Lupi Santa Croce, prossima protagonista della serie D regionale. In attesa del raduno ufficiale, previsto per lunedì 2 settembre al Pala Parenti, ha parlato coach Manuele Marchi, confermatissimo alla guida di un gruppo che vuole confermare l’ottimo risultato ottenuto nella passata stagione (playoff promozione).

“Si, il nostro obiettivo è ripetere la bella cavalcata della passata stagione e, chissà, anche migliorarsi un po’”. “Abbiamo lavorato sul roster, inserendo nuove atlete di un certo livello. Stiamo perfezionando le conferme: annunceremo l’intero organico soltanto dopo aver definito ogni ruolo e ogni dettaglio”.

Le ragazze sono state inserite, ancora una volta, nel girone C: “Il girone lungo la costa è storicamente molto duro. Ci sono squadre esperte, con tanta pallavolo alle spalle, ma anche formazioni giovanili costruite per scalare le categorie. Le trasferte saranno impegnative sia per la logistica (due volte a Grosseto, poi Massa, Seravezza ecc…), sia per il “clima”, vista la presenza dei derby con le pisane e le altre di zona (Pontedera, Calci, Peccioli, Capannoli, Castelfranco)”.

Una bella novità, di cui si può già parlare, è costituita dalla riorganizzazione e potenziamento di quanto ruota attorno alla prima squadra, sia in termine di staff tecnico che dirigenziale.

Un segnale chiaro di quanto la società creda nel progetto. Marchi è entusiasta: “Abbiamo in parte confermato, e in parte allargato e strutturato, lo staff della prima squadra. Affiancata a me, come “vice”, ci sarà Simona Guerrini, già a Santa Croce dallo scorso anno come tecnico nel maschile (D e Under 17). La sua esperienza mi sarà molto utile. Il dirigente accompagnatore della squadra, preziosissimo e confermatissimo, per le qualità umane e il talento organizzativo, sarà Simone Branzi. Luca Bottani ricoprirà diversi ruoli: non solo direttore sportivo, ma, in primis, collegamento tra la nostra realtà di prima squadra e la società Lupi. Responsabile del settore femminile, e importante figura di riferimento, sarà (come sempre) Paola Puccioni. A livello di preparazione fisica ci seguirà la You Fit di Santa Croce: avremo a disposizione una figura qualificata dedicata alle esigenze delle ragazze. Per la fisioterapia, invece, proseguirà il rapporto con il centro AR di Empoli”.

Un ambiente carico e motivato, un roster che si annuncia all’altezza: grande l’attesa per una stagione che inizierà come sempre a metà ottobre dopo il rituale ciclo di allenamenti congiunti con altre protagoniste della stessa serie o superiori.

Fonte: Ufficio Stampa Lupi Santa Croce