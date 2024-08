Use Rosa Scotti, al via il raduno: le convocate

Prende il via giovedì sera alle 18.30 al Pala Sammontana la nuova stagione dell’Use Rosa Scotti. La squadra si radunerà per la prima volta e, anche se mancheranno un paio di giocatrici, inizierà a lavorare in vista della prima di campionato in programma a Benevento domenica 6 ottobre. Un gruppo profondamente rinnovato che si prepara ad affrontare il campionato di serie A2.

Le convocate:

Play

Angelica Castellani (2000)

Sara Casini (2006)

Sara Chelini (2006)

Guardie

Irene Ruffini (2003)

Giulia Ianezic (2000)

Laura Prats Peinado (1999)

Francesca Antonini (2005)

Emma Fiaschi (2006)

Sara L’Ala (2006)

Ala

Silvia Colognesi (2002)

Elisa Leghissa (2006)

Eva Cappelli (2008)

Sara Panchetti (2008)

Pivot

Liga Vente (1991)

Dior Ndiaye (2006)

Mariya Samoylch (2006)

STAFF TECNICO

Allenatore: Alessio Cioni

Assistenti: Mario Ferradini, Jacopo Giusti

Preparatore fisico: Diego Alpi

Medico sociale: Riccardo Palatresi

Fisioterapisti: Nilo Rosselli, Vittorio Mugnaini, Aurora Caporaso

STAFF SOCIETARIO

Presidente: Matteo Corsi

Direttrice sportiva e team manager: Francesca Papini

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa