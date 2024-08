Malore in cantiere, muore un operaio di 55 anni in Garfagnana

Un operaio 55enne è morto oggi in un cantiere edile a Camporgiano, in Garfagnana, provincia di Lucca, a causa di un malore. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei colleghi e dei sanitari, l'uomo è deceduto sul posto. L'episodio è avvenuto intorno alle 14:45. Due ambulanze, inclusa una con medico a bordo, e gli operatori della Prevenzione Igiene e Sicurezza sul Lavoro, insieme ai carabinieri, sono intervenuti. Le autorità hanno confermato che si è trattato di un malore e non di un incidente sul lavoro.