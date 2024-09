Piantagione di marijuana e laboratorio 'segreto': arrestato 51enne

Un 51enne di Camporgiano è stato arrestato perché sorpreso a coltivare una piantagione di marijuana. I carabinieri sono intervenuti in un'area accanto alla casa dell'uomo e hanno notato una grande quantità di piante di cannabis, alcune già alte fino a due metri.

La perquisizione si è estesa all'interno dell'abitazione: in un ampio annesso agricolo è stato scoperto un nascondiglio dove si trovavano - scrivono i militari - "macchinari idonei a favorire e velocizzare le operazioni di essicazione della sostanza, quali deumidificatori, ventilatori, lampade, nonché apparati di misurazione e per la regolazione della temperatura".

Il grosso dello stupefacente, che i militari hanno ipotizzato essere destinato allo spaccio, era invece nascosto all’interno dell’abitazione dove l’uomo vive insieme alla sua famiglia composta da tre persone. In definitiva, oltre alle 21 piante di canapa e all’attrezzatura, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altro quantitativo di marijuana per quasi tre chilogrammi, in parte già confezionata e pronta per lo spaccio.