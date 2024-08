Novità a Montespertoli, entro fine agosto arriva la prima bolletta Taric

Entro la fine di agosto 2024, i residenti di Montespertoli riceveranno la prima bolletta cartacea relativa alla Tariffa Corrispettiva (TARIC). Questa bolletta conterrà tutte le informazioni essenziali, inclusi i dettagli delle varie voci che compongono il totale da pagare. La fattura è semestrale e copre quindi i primi sei mesi dell’anno, ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sono stati conteggiati i conferimento dei soli mesi di aprile, maggio e giugno visto che all’inizio dell’anno non tutti gli utenti si erano dotati in tempo dei nuovi contenitori con tag.

La nuova bolletta TARIC offre un resoconto dettagliato dei conferimenti, consentendo di verificare la tipologia dei materiali smaltiti (carta, plastica, organico), le date di conferimento e una stima precisa della quantità di rifiuti prodotti. Il documento include anche il numero di conferimenti effettuati presso gli ecocentri, fornendo ai cittadini strumenti utili per ottimizzare la raccolta differenziata e contribuire alla tutela ambientale.

Nel riepilogo della fattura è presente anche l’agevolazione decisa dal Comune identificata con la voce IDA (Indennità di Disagio Ambientale). Questa agevolazione, riconosciuta al Comune di Montespertoli per la presenza dell’impianto di trattamento e smaltimento rifiuti sul territorio (Casa Sartori), sarà applicata automaticamente, riducendo in particolare la componente fissa della tariffa calcolata sulla base della superficie degli immobili. Dei 280.000 euro stanziati, 260.000 euro sono destinati alla riduzione immediata delle tariffe per i cittadini, mentre i restanti 20.000 euro sono riservati per eventuali conguagli, garantendo così più precisione nel calcolo e nella gestione delle agevolazioni.

Il Comune di Montespertoli invita tutti i cittadini a verificare la propria bolletta e, per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva, contattare lo sportello che aprirà presso il piano terra del Comune di Montespertoli, dove sarà possibile ricevere assistenza direttamente dagli operatori di ALIA Servizi Ambientali.

Le giornate di apertura dello sportello saranno le seguenti:

- sabato 14 settembre e 21 settembre, dalle 9:00 alle 12:00

- mercoledì 18 settembre e 25 settembre, dalle 15:00 alle 18:00

Questo servizio è stato pensato per rispondere a ogni dubbio o domanda dei cittadini riguardo alla bolletta TARIC e all'agevolazione IDA.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa