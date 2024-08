Publiacqua, attenzione alle truffe a Firenze: i consigli da seguire

Una cittadina residente nella zona di Gavinana, nel Comune di Firenze, ci segnala una telefonata da parte di una persona che, spacciandosi per addetto di Publiacqua, la informava di una interruzione idrica in via Antiochia al contatore condominiale.

Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno dei nostri incaricati sta facendo telefonate di questo tipo per interventi sugli impianti interni.

Publiacqua invita i cittadini a segnalare prontamente alla nostra azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.

Fonte: Ufficio Stampa