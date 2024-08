Si chiude in bagno con la compagna dopo averla picchiata, uomo arrestato per maltrattamenti

A Pescia un 50enne nigeriano è stato arrestato il 17 agosto per maltrattamenti in famiglia. I vicini, allarmati dalle grida di una donna che chiedeva aiuto, hanno chiamato i carabinieri, che sono intervenuti rapidamente. Nell'appartamento, i militari hanno trovato l'uomo chiuso a chiave in bagno con la sua compagna, una connazionale, mentre le premeva un cuscino sul volto per impedirle di gridare. La donna, che era stata percossa, è stata portata in ospedale. Le indagini hanno rivelato che la donna subiva maltrattamenti da tempo, mai denunciati per paura. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in un luogo diverso.