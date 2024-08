Appuntamento con la Birra, l'evento 'alla tedesca' a Montespertoli

L'Associazione Gemellaggi Montespertoli, con il patrocinio del Comune di Montespertoli, organizza la 31ª edizione dell'Appuntamento con la Birra che si terrà venerdì 6 e sabato 7 settembre 2024 presso il Parco Urbano di Montespertoli. L'evento, nato nel contesto degli scambi culturali con la città gemellata di Neustadt a.d. Aisch (Germania), promette di essere un'esperienza imperdibile per tutti gli amanti della birra e della cultura bavarese.

“L'Appuntamento con la Birra rappresenta un importante momento di incontro tra le comunità di Montespertoli e Neustadt a.d. Aisch e rafforza i legami di amicizia e di cooperazione tra i due paesi. L'evento è parte integrante degli scambi culturali che, ormai da oltre tre decenni, uniscono le nostre due realtà.” dichiara l’Assessore ai gemellaggi, Alessandra De Toffoli.

“L’Associazione Gemellaggi vi aspetta numerosi per celebrare insieme questa tradizione che, anno dopo anno, continua a regalare momenti di gioia e condivisione” aggiunge il Presidente dell’associazione, Giuseppe Statello.

L'inaugurazione ufficiale avverrà venerdì 6 settembre alle ore 19:00 con la classica apertura del primo barile di birra, seguita dall'apertura degli stand gastronomici che resteranno operativi fino all'una di notte. Sabato 7 settembre, gli stand apriranno alle ore 18:00 e chiuderanno a mezzanotte.

L'evento sarà accompagnato dalla musica dal vivo del complesso musicale "Spritz Band", che animerà entrambe le serate con un repertorio che spazierà dai brani tradizionali a quelli più moderni, creando un'atmosfera di festa e convivialità. I partecipanti avranno l'opportunità di degustare prodotti tipici della città di Neustadt a.d. Aisch, accompagnati dalla birra servita nei tradizionali boccali di vetro, simbolo di autenticità e tradizione. Sarà una bella occasione per assaggiare il cibo tradizionale bavarese, non mancheranno: panino con bratwuste, brezeln, leberkase con sauerkraut, wienerl con sauerkraut, weiss wurstel con senape dolce e piatti misti di affettati tradizionali tedeschi in un contesto di festa e scambio culturale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa