Arrivano 100mila euro per il bocciodromo di Serravalle

Il futuro del bocciodromo comunale di via Guido Rossa a Empoli. Con una delibera di Giunta, l'amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo di sistemazione della copertura del fabbricato, redatto dall’ufficio tecnico di via del Papa.

La struttura si trova nella frazione di Serravalle, all’Avis, e nei prossimi mesi sarà interessata da un intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura per eliminare in modo definitivo le infiltrazioni, ripristinando così la funzionalità del luogo a cui la comunità della frazione è da sempre molto legata.

Con la ‘Manovra Empoli 100 giorni’ sono stati stanziati 100mila euro. Entro la fine dell’anno l’edificio sarà nuovamente fruibile dai bocciofili appassionati della zona e non, tornando ad essere palcoscenico di iniziative del gioco delle bocce per stare in compagnia.

«Il bocciodromo di Serravalle è una struttura sportiva e sociale al tempo stesso – sottolinea il sindaco Alessio Mantellassi -. Avevamo preso l’impegno ad una manutenzione corposa che risolvesse il problema delle infiltrazioni. Con questo intervento restituiamo alla comunità uno spazio di ritrovo e di sport più nuovo e funzionale».

DESCRIZIONE TECNICA - L'immobile oggetto di intervento presenta copertura piana impermeabilizzata, con veletta perimetrale. Il progetto mira a creare una contro copertura leggera a falda inclinata, per favorire il deflusso delle acque meteoriche, con la demolizione della veletta esistente, la posa di una nuova sovrastruttura costituita da correnti di legno e pannelli coibentati, a unica pendenza, sufficiente per lo scorrimento dell'acqua, che sarà smaltita mediante il sistema di nuove scossaline, gronde e pluviali metallici. La coibentazione migliorerà anche l’aspetto di isolamento termico. La durata prevista dell’intervento è di 90 giorni. L'importo complessivo del progetto è 102.993, 40 euro.

«Il bocciodromo di via Rossa subirà un importante intervento manutentivo al fine di eliminare in maniera definitiva le infiltrazioni di acqua piovana provenienti dall'attuale copertura piana - afferma l’assessore con delega alle Manutenzioni, Simone Falorni -, il tutto con realizzazione di una nuova soprastante struttura leggera inclinata, più adatta al corretto deflusso delle acque meteoriche. Questo intervento era uno degli impegni che avevamo preso, e al quale, tra i vari, abbiamo cercato di dare priorità grazie all'impegno di risorse specifiche con la manovra di bilancio approvata dal Consiglio comunale il 29 luglio scorso».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa