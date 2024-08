Donna investita dalla propria auto a Piombino: è grave

Una donna versa in gravi condizioni, pur non in pericolo di vita, dopo essere stata investita dalla propria auto a Piombino. L’incidente è avvenuto tra via Rossini e largo Zambelli, in centro: la donna, dopo il posteggio, potrebbe aver dimenticato di inserire il freno di stazionamento e, dal momento che in quel punto la strada è leggermente in pendenza, l'auto potrebbe aver cominciato a muoversi, investendola.

La donna è stata trasferita in codice rosso a Cisanello di Pisa, con l'elicottero Pegaso, per un trauma cranico.