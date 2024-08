Codyeco Lupi Santa Croce: comincia la nuova stagione

Lunedì 26 agosto è in programma il raduno ufficiale della nuova Codyeco Lupi Santa Croce, prima squadra maschile biancorossa iscritta al prossimo campionato di serie B nazionale. Il doppio salto all’indietro, dalla A2 alla B, non è stato facile da digerire, per nessuno, ma la scelta della società biancorossa, prudenziale rispetto alla difficile situazione economica del comprensorio, è stata compresa dall’ambiente. Il ritorno dello storico brand Codyeco ha fatto il resto, contribuendo in maniera rilevante a risollevare gli umori della piazza. La tifoseria, Curva Parenti in prima fila, è pronta a sostenere la maglia al di là di ogni categoria, ma si aspetta anche di ritornare il più presto possibile nelle categorie di competenza, con la parte dirigenziale e tecnica che, nel gioco delle parti, cerca invece di allontanare le pressioni sottolineando che il progetto non prevede “l’obbligo” di tornare immediatamente in A al termine della stagione. Vero, ma è innegabile che sia stata allestita un’ottima squadra e che questa faccia già sognare tifosi e appassionati, pronti ad accorrere al Pala Parenti, lunedì prossimo, per manifestare il proprio sostegno a vecchi e nuovi Lupi.

Il programma della squadra

Per quanto riguarda il programma dettagliato, la squadra e lo staff al completo si ritroveranno alle 18.00 del pomeriggio, nella “pancia” del Palazzetto, per ricevere il materiale sportivo e di rappresentanza. A livello individuale sarà effettuato un primo shooting fotografico a cura di Simona Bernardini. Alle 18.30 circa, il gruppo raggiungerà l’esterno dell’impianto per salutare i tifosi e le autorità presenti. Sarà assente il solo Leonardo Colli, capitano e bandiera dei Lupi, che raggiungerà i compagni nel pomeriggio del 27 agosto per effettuare il primo allenamento ufficiale della stagione. Dalle 19.00 in poi i giocatori e i tecnici saranno a disposizione dei media per interviste e quant’altro.

La rosa dei ragazzi presenti

Palleggiatori: Matteo Mignano (da Pineto, A2) e Lorenzo Camarri (confermato);

Centrali: Francesco Simoni (da Castelfranco, B), Lorenzo Caproni (da Camaiore, B), Tommaso Baldini (confermato), Iacopo Pieri (confermato);

Schiacciatori: Colli, Mitja Pahor (da Macerata, A3), Alessio Matteini (confermato), Daimon Maletaj (da Prato, B);

Opposti: Francesco Da Prato (da Castelfranco, B), Filippo Attuoni (da Massa Carrara, D)

Liberi: Niccolò Baldaccini (da Camaiore, B), Jordan Civinini (da Prato, B).

Molti di questi atleti sono Under 19 e dallo stesso gruppo giovanile ne potranno via via essere coinvolti altri.

Come staff tecnico: Alessandro Pagliai (1^ allenatore), Luca Bocini (2^ allenatore), Giacomo Finisini (scoutman), Matteo Frangioni (assistente allenatore), Diego Alpi (preparatore), Lorenzo Tafi (preparatore), Enrico Sergi (fisioterapista), Toni Battistoni (fisioterapista), Giampaolo Fontana (fisioterapista), Angelo Scaduto (medico). Dirigente di settore: Fausto Zingoni, responsabile maschile.

Sarà il primo atto di una nuova stagione e il primo passo dell’auspicabile rinascita: impossibile mancare.

Fonte: Ufficio Stampa