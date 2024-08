Controlli ed esami direttamente in strada contro la guida sotto effetto di alcol e droghe: a Firenze oltre 10 patenti ritirate

Controlli notturni sulle strade fiorentine da parte dei carabinieri con il personale medico, per la verifica della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il servizio, svolto nella notte tra giovedì e venerdì, è stato svolto dai 3 equipaggi del Nucleo Radiomobile di Firenze e Firenze Oltrarno, nell'ambito del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale 2030 che durante tutta l'estate ha visto l'intensificazione dell'attività di controllo in città e nella provincia, con un deciso investimento sulla cultura della sicurezza su strada.

Ai posti di controllo anche personale medico e un laboratorio mobile, per analizzare i campioni salivari dei conducenti, prelevati con il loro consenso volti alla verifica della presenza di sostanze stupefacenti, accertamento normalmente effettuato negli ospedali. In particolare, la disponibilità di tale strumentazione è stata resa possibile in forza di un accordo di collaborazione interistituzionale tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ne ha consentito il noleggio in diverse province del Paese.

L’accertamento per la verifica di sostanze alcoliche si è svolto invece tramite la strumentazione costantemente in uso alle forze di polizia, ovvero l’etilometro, che immediatamente riesce ad accertare i tassi alcolemici. Il servizio, svolto in Lungarno Aldo Moro, è stato organizzato attraverso l’impiego anche della Stazione Mobile, vera e propria "caserma su ruote", che permette la redazione degli atti direttamente in loco. Come spiegato dai carabinieri, è stato possibile procedere al controllo di circa 30 vetture e i conducenti, filtrati in base alle risultanze degli accertamenti preliminari con precursori, sono stati successivamente sottoposti agli esami più accurati.

Al termine, per oltre dieci conducenti è scattato il ritiro della patente di guida. In particolare un ragazzo di 30 anni è stato sorpreso alla guida sotto l'effetto di cannabinoidi, un 28enne si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti (circostanza prevista come illecito dal codice della strada), 10 soggetti tra i 20 e i 43 anni sono risultati alla guida con tassi alcolemici superiori ai limiti previsti.