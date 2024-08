L'ultimo saluto a Daniele Pacini, comunità nel dolore per la scomparsa dell'alpinista empolese

Grande commozione nella giornata di ieri, venerdì 23 agosto, ai funerali di Daniele Pacini, il giovane scomparso prematuramente all'età di 34 anni in un incidente in montagna lo scorso 20 agosto nella provincia di Cuneo, in Piemonte. Alpinista, era in cordata per la scalata dello spigolo Vernet, alla cima della Nasta, in valle Gesso quando è precipitato perdendo la vita. Insieme a lui anche la compagna, rimasta lievemente ferita.

Molto conosciuto in città e non solo, era originario di Casenuove e lavorava nel distretto tessile Pratese. Tantissimi gli amici e i conoscenti che nella mattinata hanno raggiunto la chiesa dell'ospedale di Empoli, stringendosi alla famiglia del giovane nell'ultimo saluto. Presenti anche il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e il consigliere Andrea Poggianti, amico e coetaneo di Pacini che nei giorni scorsi tramite social ha ricordato il loro rapporto, iniziato sui banchi di scuola. Dolore nell'intera comunità empolese e nei tanti amici legati a Pacini proprio dalla grande passione per la montagna, che durante il funerale lo hanno ricordato raccontando di cime e vette raggiunte insieme.