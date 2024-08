Terricciola, sanzionati gli incivili dei rifiuti

Il Comune di Terricciola prosegue nella lotta all’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.

Dopo aver intensificato i controlli da parte della Polizia municipale, nell’ultima settimana sono state elevate due sanzioni nei confronti di altrettante persone che non hanno rispettato le norme sul corretto conferimento dei rifiuti.

In particolare, in un caso è stato sanzionato un soggetto residente in un comune limitrofo per aver scaricato l’immondizia nei cassonetti sul territorio di Terricciola. La seconda sanzione amministrativa, invece, è scattata nei confronti di un soggetto residente nel comune di Terricciola che ha abbandonato un rifiuto all’esterno del cassonetto.

Gli accertamenti degli agenti della comandante Maria Giannetta hanno permesso di risalire ai responsabili, che sono stati multati per 300 euro complessivi.

“La lotta all’abbandono dei rifiuti è una delle priorità dell’amministrazione - spiega il sindaco di Terricciola, Matteo Arcenni -, che dall’insediamento del 24 giugno scorso ha subito predisposto tutti gli strumenti utili per permettere alla Polizia municipale di potenziare i controlli e procedere con le sanzioni”.

Il sindaco Arcenni conclude: “Continueremo a monitorare la situazione attraverso gli agenti di polizia locale, che ringrazio per il grande impegno profuso. Tolleranza zero verso chi non rispetta le regole sul corretto conferimento dei rifiuti”.

Fonte: Ufficio Stampa