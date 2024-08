Torna Meraville, la passeggiata tra storia e natura nel Chianti con gli amici a quattro zampe

Natura, storia e movimento sono gli ingredienti di successo della passeggiata nella storia "Meraville". Considerato il successo delle precedenti edizioni con la partecipazione di circa 500 escursionisti, la camminata a spasso tra le dimore, le ville storiche, appartenute alle grandi famiglie fiorentine del Rinascimento, tra i boschi, i sentieri e le strade bianche del Chianti, torna ad affascinare nell'ambito della Festa del Volontariato Sancascianese. "MeraVille - A spasso nel Chianti" è l'evento che inaugura la kermesse sancascianese di fine estate in programma l'1 settembre alle ore 8.30, con partenza dal Parco del Poggione.

"Un'occasione importante - dichiara il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi - per conoscere e riscoprire alcuni dei luoghi naturalistici più suggestivi del nostro territorio, anche al fianco dei nostri amici a quattro zampe, e attraversare ville e dimore normalmente non aperte al passaggio pubblico che ci accoglieranno per consentirci di apprezzare le caratteristiche storico-artistiche e architettoniche di queste straordinarie location del passato, un'opportunità non solo culturale e ambientale che favorisce anche la socializzazione e stimola l'attività sportiva".

L’iniziativa ludico-motoria propone due distanze di 11 e 15 km lungo percorsi di pregio, costellati di strade bianche, vigneti e sentieri di bosco segnati e presidiati da personale qualificato dalle 08.30 fino alle 12.30. Il percorso non ha particolari difficoltà e si svolgerà in completa autosufficienza senza punti di ristoro per chi farà 11 km, mentre ci sarà un ristoro per chi farà la 15 km. L’organizzazione raccomanda di portare con sé almeno 1 litro di liquidi ed il cellulare.

"Il percorso anche quest'anno contempla il passaggio - spiegano gli organizzatori - attraverso la Tenuta Poggio Torselli, Villa Machiavelli, Villa Vrindavana, Villa Mangiacane". Il costo per la partecipazione all’evento è di € 10,00 compreso di: maglietta, zainetto e una bottiglietta d’acqua. All’interno dell’area del Poggione sarà presente del personale per l’accoglienza e la conferma della registrazione.

Per chi farà gli 11 km e i 15 km la partenza è la stessa, al Parco del Poggione (Area Poggione) San Casciano in Val di Pesa. La partenza sarà alle ore 08.30. Sarà attivo anche il bar per la colazione.

L'organizzazione sarà presente già sabato 31 dalle ore 16 alle ore 19 per consentire a chi lo desidera di ritirare il pacco gara.

Le iscrizioni saranno limitate a 500 persone. Ulteriori iscrizioni dopo il raggiungimento di tale quota sarà di € 5,00 e non comprende il pacco gara. È obbligatorio fare la pre-iscrizione online. Pre-iscrizione tramite form di Google: https://forms.gle/BNpPJQvqzxs1qCg67

Per chi vuole rimanere a pranzo il Menu pranzo Meraville propone antipasto, primo a scelta fra pomodoro, carrettiera e ragù, grigliata di carne, patatine, acqua e vino. Costo. € 15,00 a persona.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino