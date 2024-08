Un atleta pratese ai campionati del mondo giovanili di kickboxing: Gabriele Fedele

Ci sarà anche un atleta pratese al via dei campionati del mondo giovanili di kickboxing in programma a Budapest fino al 1 settembre. Si tratta di Gabriele Fedele, 15 anni, fresco campione italiano Cadetti, categoria 57 chili. Oggi il rappresentante dell'associazione sportiva pratese Kai Muay partirà per l'Ungheria assieme alla delegazione azzurra. La selezione è suddivisa in tre specialità: Fedele rappresenterà l'Italia nel kick light.

L'atleta pratese pratica kickboxing da tre anni. Ha cominciato ad allenarsi con Emily Wahby, per poi proseguire col team agonistico dell'associazione sportiva Kai Muay. Un gruppo composto dal maestro Francesco Mazzoni, dall'altro maestro Leonardo Bertini, dagli istruttori Francesco Martinello e Alessandro Bertoglio, e appunto dalla stessa mental coach Emily Wahby. Quello di Fedele è stato un percorso di crescita progressiva in questa specialità: ha superato i regionali, gli interregionali, i criterium e infine ha vinto la medaglia d'oro di categoria ai campionati italiani. Adesso si presenta ai mondiali giovanili con ambizione.

“L'obiettivo è quello di fare la migliore prestazione possibile – spiegano dal team del Kai Muay -. Di dare il massimo di ciò che può”.

Il torneo si svolge su più giorni, proprio come tra l'altro avviene nelle competizioni internazionali senior. Il sogno è quello di potere ripetere il cammino svolto di recente a Jesolo, dove Fedele ha messo in fila uno ad uno gli avversari, salendo sul gradino più alto del podio d'Italia. Ricordiamo che l'associazione sportiva Kai Muay è una scuola di sport da combattimento di muay thai, kickboxing e K1 Rules. Nata nel 1999, ha poi preso la veste attuale di società sportiva dal 2014. Si occupa di settore giovanile, di amatoriale, di agonismo e di coaching, e ha sede in viale Marconi a Prato.

Al suo interno militano atleti agonisti di fama nazionale e internazionale, tra i quali appunto Emily Wahby, vincitrice della medaglia di bronzo ai campionati mondiali di kickboxing Wako nel 2013 e della medaglia d'oro ai campionati mondiali di muay thai Wmo nel 2016. I membri del Kai Muay, inoltre, ricoprono svariati ruoli chiave all'interno della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Shoot Boxe e Savate.

