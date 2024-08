Carabinieri di Cecina, denunciate tre persone: i reati commessi

I carabinieri della compagnia di Cecina hanno effettuato dei controlli con l’impiego di pattuglie delle Stazioni di Cecina, Bibbona, Castiglioncello, Castagneto Carducci, Donoratico, Rosignano Marittimo e il supporto del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con attenzione particolare al contrasto dello spaccio di stupefacenti e della mala movida, senza trascurare la tutela della sicurezza stradale.

Nel corso dell’attività svolta i carabinieri in piazza della Libertà a Cecina hanno sorpreso un uomo sui 35 anni della zona alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica. All'uomo è stata ritirata la patente di guida e denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche; ha riportato un tasso alcolemico pari a 1,5 g/l tre volte oltre i limiti.

Un altro automobilista è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere per essere stato trovato in possesso ingiustificato di una mazza in legno di 70 cm. e di un taglierino di 20 cm. di cui 7 di lama, ritrovati nella portiera dell’autovettura.

Un giovane appena maggiorenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio poiché trovato in possesso di ben 6 dosi di ketamina. Quattro ragazzi di 18 e 19 anni, provenienti da varie province italiane, sono stati segnalati alle proprie avevano addosso varie dosi di hashish, mdma e marijuana dal peso complessivo di circa 10 grammi, tutti sottoposti a sequestro.

Nel corso delle attività sono state controllate sette persone sottoposte a misura cautelare di prevenzione personale con obblighi. Inoltre sono state sottoposte a controllo di prevenzione complessivamente 100 persone e 48 veicoli in circolazione. I controlli proseguiranno in vista delle maggiori presenze lungo la costa degli Etruschi e le altre zone interessaste dagli eventi estivi.