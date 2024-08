Casa di Comunità Canova, sul lato ovest sarà chiusa l’area di cantiere. I percorsi alternativi

Prendono il via i lavori per la nuova Casa di Comunità Canova in via Chiusi. Da mercoledì 28 agosto, sarà iniziata la recinzione dell’area cantiere per consentire la realizzazione del nuovo edificio in ampliamento di circa 400 metri rispetto all’attuale. L’intervento riguarderà il lato ovest del presidio.

Per raggiungere la Casa di Comunità Canova è stata quindi prevista una viabilità alternativa sia pedonale che veicolare. Da mercoledì chi arriva in auto da via Canova, potrà raggiungere il presidio solo da via Chiusi, sul lato opposto a quello dell’area di cantiere. Da via Santa Maria a Cintoia sarà comunque possibile arrivare al presidio, mediante un percorso pedonale alternativo.

Sul fronte ovest sarà ricollocato anche l’ingresso principale del volume di ampliamento. Nel nuovo atrio saranno presenti anche una scala e un ascensore che consentiranno di raggiungere il piano primo dove sono collocate la maggior parte delle funzioni sanitarie.

I lavori nell’area di cantiere proseguiranno fino alla realizzazione del nuovo corpo di fabbrica della Casa di Comunità Canova, la cui conclusione è prevista entro dicembre 2025.

Fonte: ASL Toscana Centro