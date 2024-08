Grosseto, 20enne accoltellato in strada: indagini in corso

La scorsa notte a Grosseto è avvenuto un altro accoltellamento, un episodio distinto rispetto alla rissa con feriti che c'è stata nella zona del tribunale.

In questo caso il fatto è accaduto in un'altra zona di Grosseto. A essere soccorso è stato un tunisino di 20 anni che aveva rimediato una vistosa coltellata al braccio. L'allarme è stato dato verso le una di notte da alcuni passanti che hanno notato il ragazzo seduto su una panchina in stato semincosciente e con una profonda ferita sanguinante.

Il 20enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia. Le indagini della polizia sono in corso considerando che il tunisino era completamente ubriaco e non ha saputo spiegare cosa gli fosse accaduto.