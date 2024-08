La prof.ssa Marisa Giorgi presenta ad Orientano il suo libro dal titolo 'Quando stavo a Colombai'

Ieri sera a Orentano, in corte Colombai, alla presenza dell’Assessore alla cultura Dott. Nicola Sgueo, si è svoltala presentazione del libro di Marisa Giorgi dal titolo“Quando stavo a Colombai”. Tantissime le persone presenti all’evento presentato per l’occasione dal Prof.Carlo Brizi. L’autrice, nota per aver insegnato Arte e Immagine nell’Istituto Comprensivo di Castelfranco di Sotto, ha scelto di accogliere il pubblico in corte Colombai peromaggiare i protagonisti dei suoi racconti. Il libropubblicato da Amazon sta ottenendo notevoli successinel settore della narrativa, esso contiene una serie diricordi riferiti all’ infanzia e adolescenza dell’autrice eriassume uno spaccato della vita di un tempo aOrentano. Anche l’aspetto grafico, la copertina e leillustrazioni sono opera sua.Piacevoli ed emozionanti i vari interventi e le risposte dell’autrice che si è intrattenuta fino a tardi dialogandocon i ragazzi e gli adulti presenti.E’ stata una bella e piacevole serata nella quale sono stati rammentati con affetto i protagonisti dei variracconti e sono state rievocate le feste, le tradizioni e la vita di corte Colombai.