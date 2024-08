Vinci Sound raccoglie fondi per il Barco Reale

Vinci Sound ha contribuito alla causa della chiusa del Barco Reale. L'evento organizzato dalla Pro Loco dal 22 al 24 agosto in piazza Guido Masi ha avuto successo di spettatori e ha raccolto fondi per un'opera storica.

Il Barco Reale è un'opera medicea risalente al XVII secolo. Durante le tre serate è stata organizzata una raccolta fondi per contribuire alla messa in sicurezza: grazie alla donazione per alcune magliette messe a disposizione da Simone Giacomelli, uno degli artisti che erano sul palco il sabato, è stata raggiunta la cifra di 345 euro, che andrà a contribuire ai lavori di cui la chiusa necessita.

La raccolta di fondi è stata possibile grazie alla collaborazione concreta messa in atto dal Comune, dall'associazione Montalbano Domani, dalla Vab di Vinci e dalla Pro Loco di S. Amato, frazione vinciana nella quale si trova il Barco.

"Non solo un contributo all'offerta turistica e culturale di Vinci - per la quale la Pro Loco spera di continuare a migliorare anno dopo anno -, ma anche un passo concreto per mantenere e curare la storia del nostro territorio" scrivono dalla Pro Loco.